Sanremo 2023, Ultimo in duetto con Ramazzotti: Eros non ricorda la sua canzone (VIDEO)

di Christian Poliseno 82

Una performance sentita ed applauditissima da parte dell’Ariston quella di Ultimo, che ha duettato insieme al grande Eros Ramazzotti. Un medley che ha emozionato al 73esimo Festival di Sanremo, ma che ha anche fatto sorridere la platea. Lo stesso Ramazzotti infatti, non appena iniziata “Un’emozione per sempre”, si è bloccato per qualche secondo, ammettendo di non ricordare la sua stessa canzone. Fortunatamente, in suo aiuto, è intervenuto proprio Ultimo. Ecco il video della performance.