Sanremo 2023, Marco Mengoni canta “Due vite” (VIDEO)

di Antonio Sepe 197

Il video dell’esibizione di Marco Mengoni, che in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2023 ha cantato “Due vite“. La canzone del talentuoso artista ha diviso l’opinione pubblica – come accade per tutti, d’altronde – e ci sono state sia critiche che complimenti. La classifica della prima serata, però, ha premiato il vincitore del 2013, che si è posizionato al primo posto ed è sicuramente tra i candidati per il podio, se non addirittura per la vittoria finale. In alto il video della sua esibizione.