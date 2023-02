Sanremo 2023, il testo di Fedez fa discutere: attacchi al Codacons e al viceministro. Poi la dedica a Vialli (VIDEO)

di Redazione 37

Il testo della canzone di Fedez fa discutere. In collegamento con la nave da crociera Costa Smeralda, nel corso della seconda serata della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo 2023, il famoso rapper ha scritto un freestyle, prodotto da Salmo, che farà molto discutere. Pungente contro il Codacons: “Ciao Codacons guarda come mi diverto”, poi un attacco frontale al viceministro Galeazzo Bignami con il rapper che ha stracciato la foto del viceministro alle infrastrutture e ai trasporti, con una svastica al braccio. E poi la chiusura per Gianluca Vialli: “Ciao Gianluca” con il dito verso il cielo. Al termine dell’esibizione Fedez ha puntualizzato: “Voglio assumermi la piena responsabilità del testo”. In alto il video