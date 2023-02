UAE Tour 2023, risultati e classifica quinta tappa: ordine di arrivo, vince Groenewegen

Dylan Groenewegen vince la quinta tappa dell’UAE Tour 2023, la corsa di ciclismo in programma in questi giorni negli Emirati Arabi Uniti: ecco l’ordine di arrivo con la top-10 e la classifica della quinta frazione, con partenza da Al Marjan Island e arrivo a Umm al Quwain dopo 170 km. Capolavoro dell’olandese del Team JacoAlUla, che nel finale supera tutti gli avversari e riesce a tagliare il traguardo per primo. Battuti Fernando Gaviria (Movistar Team), secondo, e Sam Bennett (BORA – hansgrohe), terzo. Nessuna novità in classifica generale, dove resta saldamente al comando Remco Evenepoel.

ORDINE DI ARRIVO QUINTA TAPPA

Groenewegen D. (Team Jayco-AlUla) 3:57.07 Gaviria F. (Movistar Team) +0:00 Bennett S. (Bora-Hansgrohe) +0:00 Liepins E. (Trek-Segafredo) +0:00 Merlier T. (Soudal Quick-Step) +0:00 Welsford S. (Team DSM) +0:00 Molano J. S. (UAE Team Emirates) +0:00 Cavendish M. (Astana Qazaqstan Team) +0:00 Kooij O. (Team Jumbo-Visma) +0:00 Demare A. (Groupama-FDJ) +0:00

CLASSIFICA GENERALE

1 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step

2 PLAPP Luke INEOS Grenadiers 0:07

3 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 0:11

4 DE BOD Stefan EF Education-EasyPost 1:01

5 POELS Wout Bahrain – Victorious 1:04

6 VANHOUCKE Harm Team DSM 1:10

7 LEKNESSUND Andreas Team DSM ”

8 RUBIO Einer Augusto Movistar Team 1:11

9 STEINHAUSER Georg EF Education-EasyPost ”

10 YATES Adam UAE Team Emirates 1:12