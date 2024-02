Quando escono i risultati finali del FantaSanremo 2024? Punti aggiornati finale, orario e bonus

Quando escono i risultati finali del FantaSanremo 2024? Decine di migliaia di utenti si fanno questa domanda nella mattina di domenica 11 febbraio, a Sanremo concluso con la vittoria di Angelina Mango. La piattaforma, infatti, non risulta ancora aggiornata in modo definitivo, ma è ferma alla serata del venerdì: per i punti aggiornati della finale ci sarà da aspettare: come comunicato in via ufficiale dallo staff, è prevista una diretta Instagram alle ore 21 e solo dopo saranno resi noti i punteggi del sabato e dunque ci sarà l’aggiornamento definitivo di tutti i bonus. Questo perché i creatori del gioco stanno riguardando la puntata per non perdersi proprio nulla.