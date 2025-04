Dal 8 all’11 maggio 2025, il Circo Massimo di Roma accoglie la 26esima edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo dedicata alla prevenzione e alla lotta contro i tumori del seno. L’iniziativa, organizzata da Komen Italia sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, rappresenta ormai da oltre due decenni un appuntamento atteso e amato, capace di coniugare sport, solidarietà e salute. La presentazione dell’evento è avvenuta quest’oggi nel Salone d’Onore del Coni.

Protagoniste assolute della manifestazione sono le Donne in Rosa, ovvero le donne che hanno affrontato o stanno affrontando un tumore al seno. Con la loro presenza non solo offrono una testimonianza di forza e speranza, ma diventano anche il simbolo di un cambiamento culturale: dalla paura alla condivisione, dall’isolamento al sostegno reciproco.

Tutte le iniziative al Villaggio della Salute

Fulcro della manifestazione sarà il Villaggio della Salute, che verrà inaugurato giovedì 8 maggio dall’Avv. Laura Mattarella, Presidente del Comitato d’Onore, insieme ai rappresentanti delle principali istituzioni. Per quattro giorni, il Circo Massimo si trasformerà in un centro aperto e accessibile di prevenzione, con oltre 200 stand e 7 unità mobili della Carovana della Prevenzione.

Grazie alla collaborazione con strutture sanitarie d’eccellenza come la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, l’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, Federfarma e Commissione Difesa Vista, sarà possibile accedere gratuitamente a esami clinici e strumentali per la diagnosi precoce di numerose patologie femminili, tra cui tumori ginecologici, della pelle, della tiroide, del retto-ano, oltre a problematiche legate al cuore, alla vista e all’udito. Non mancheranno consulenze specialistiche su nutrizione, menopausa, salute ossea, invecchiamento, e spazi dedicati alla donazione del sangue e del midollo osseo, con la partecipazione di ADMO e del Gruppo donatori sangue Francesco Olgiati ODV.

Screening e raccolta fondi

La Race for the Cure non è solo prevenzione secondaria, ma anche promozione attiva di stili di vita sani. Il Villaggio ospiterà attività sportive, laboratori di fitness, conferenze e momenti di intrattenimento per adulti e bambini. La Regione Lazio attiverà inoltre uno sportello informativo per facilitare l’accesso agli screening gratuiti per il tumore al seno, al collo dell’utero e al colon. Come sottolineato dal Direttore Generale dell’Ospedale Isola Tiberina, Daniele Piacentini, la manifestazione è un’opportunità unica per favorire la diagnosi precoce e sostenere la ricerca, offrendo un supporto concreto alle donne grazie all’impegno condiviso di medici, volontari e partner istituzionali.

Oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica, la Race for the Cure è anche una straordinaria occasione di raccolta fondi. Come afferma la Presidente di Komen Italia, Prof.ssa Daniela Terribile, i fondi raccolti verranno condivisi con 45 associazioni attive in tutta Italia, contribuendo alla realizzazione di progetti di educazione alla salute, sostegno psicologico e prevenzione, riducendo le disuguaglianze nell’accesso alle cure.

L’evento sportivo di domenica

La Race for the Cure culminerà, come da tradizione, la mattinata di domenica 11 maggio, quando migliaia di partecipanti si ritroveranno per la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km aperte a tutti. Non mancherà la competizione sportiva con la gara dei 10 km riservata agli atleti. La partenza è fissata per le ore 10.00 da via Petroselli, nei pressi della Bocca della Verità, con l’obiettivo di superare i 150.000 partecipanti della passata edizione e colorare ancora una volta di rosa il cuore della Capitale. La giornata si concluderà con le premiazioni al Circo Massimo.