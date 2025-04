Terza giornata degli Assoluti di nuoto di Riccione 2025 che parte subito forte con le batterie della mattinata. In evidenza Sara Curtis, che nei 100 stile libero femminili ha fatto segnare il proprio primato personale, limando di quasi due decimi il suo record di 53.72 fatto segnare domenica in staffetta. La 18enne cuneese di Savigliano ha fatto segnare il miglior crono in 53.57, nettamente davanti a tutte le altre; alle sue spalle hanno chiuso Emma Virginia Menicucci, anche lei col suo primato personale in 54.27, e Chiara Tarantino (54.90). Nella batteria maschile dei 100 stile libero, il miglior tempo appartiene a Manuel Frigo con 48.40, davanti al primatista italiano Alessandro Miressi (48.56) e a Lorenzo Zazzeri (48.57).

Nelle altre gare, brillante Sara Franceschi nei 200 misti femminili. La 26enne livornese e primatista italiana ha nuotato in controllo fino al 2:14.77 finale, davanti ad Anita Gastaldi (2:15.52) e Francesca Fangio (2:15.85). I 200 misti maschili sorridono invece a Massimiliano Matteazzi, autore di un buon 2:00.78 davanti ad Alberto Razzetti (2:00.99) e Lorenzo Altini (2:01.18). La sensazione è che in finale si alzerà il ritmo, e si dovrebbe scendere sotto i 2″. Infine la mattinata vedeva anche le serie lente degli 800 stile libero maschili e dei 1500 stile libero femminili. I migliori tempi li hanno fatti segnare rispettivamente Fabio Dalù (8:09.65) e Alisia Tettamanzi (16:35.76).

I migliori tempi della terza giornata agli Assoluti di nuoto di Riccione

800 stile libero maschili – serie lente

1. Fabio Dalu (Esercito/Esperia Cagliari) 8’09″65

2. Andrea Conforto (Aurelia Nuoto) 8’10″60

3. Matteo Busilacchi (Nandi Ars Loreto) 8’12″17

200 misti femminili

1. Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics) 2’14″77

2. Anita Gastaldi (Carabinieri/V02 Nuoto Torino) 2’15″52

3. Francesca Fangio (Esercito/In Sport Rane Rosse) 2’15″85

200 misti maschili

1. Massimiliano Matteazzi (In Sport Rane Rosse) 2’00″78

2. Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport) 2’00″99

3. Lorenzo Altini (CN Torino) 2’01″18 pp

100 stile libero femminili

1. Sara Curtis (Esercito/CS Roero) 53″57 pp

2. Emma Virginia Menicucci (Esercito/CC Aniene) 54″27 pp

3. Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In Sport Rane Rosse ssd) 54″90

100 stile libero maschili

1. Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto) 48″40

2. Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino) 48″56

3. Lorenzo Zazzeri (Esercito/Rari Nantes Florentia) 48″57

1500 stile libero femminili – serie lente

1. Alisia Tettamanzi (Marina Militare/Nuotatori Milanesi) 16’35″76

2. Mahila Spennato (Rari Nantes Florentia) 16’43″74 pp

3. Eva Lenzi (H. Sport Firenze) 16’46″87 pp