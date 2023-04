Pallanuoto, World Cup: il Setterosa parte bene a Rotterdam, battuta la Cina 14-13

Il Setterosa di Carlo Silipo si presenta bene a Rotterdam nel primo turno della World Cup. Le azzurre hanno battuto 14-13 la Cina in un confronto equilibrato, ma che alla fine ha sorriso all’Italia, capace di prendere il comando nel punteggio nel finale del secondo periodo. La Cina si è dimostrata in crescita, riuscendo ad inaugurare il secondo quarto con un +3 che ha chiamato le azzurre alla rincorsa. Avegno e compagne però si sono fatte trovare pronte anche nell’ultimo minuto di sofferenza, ed è proprio laa classe 1997 a siglare l’allungo definitivo. Bene anche Marletta, protagonista con quattro reti. Il Setterosa risponde quindi presente all’appello in vista dei prossimi impegni ben più duri contro Spagna (domani alle 14) e Stati Uniti (giovedì alle 20:30). “E’ stata una partita dura”, ammette Silipo che, come alla vigilia, ribadisce come la condizione sia ancora lontana dall’essere ottimale. Il Ct azzurro però non si dice sorpreso dalla Cina che “sta lavorando molto e bene con Pavlidis, è una buona squadra sotto la sua guida e sono sulla buona strada”. Ora Spagna e Usa: “Faremo del nostro meglio”, si limita a dire Silipo.