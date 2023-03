Orario Pechino Express 2023 stasera in tv: seconda puntata come vederla, ecco il canale

Dopo X Factor e Masterchef, l’intrattenimento su Sky non si ferma. Tutto pronto per la seconda puntata della nuova edizione di Pechino Express, in programma questa sera in tv. L’appuntamento è alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108). Gli abbonati potranno inoltre guardare la puntata in streaming su NOW o su Sky Go. Le coppie partecipanti si sfideranno in Asia, con il percorso che comincia in India e attraversa altri due paesi, ovvero la Malesia e la Cambogia.