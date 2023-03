Roma, Tiago Pinto: “Belotti e Pellegrini un esempio per la squadra”

“Queste cose mi colpiscono, Belotti ha subito un intervento quattro giorni fa e subito dopo l’operazione era a Trigoria, ringraziamo lui e Pellegrini per questo senso di appartenenza, sono un esempio per la squadra“. Lo ha detto Tiago Pinto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti da Real Sociedad-Roma, ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. Il general manager giallorosso ha elogiato i due giocatori, il primo recude da una recentissima operazione al polso, mentre il secondo ha dovuto ricevere 30 punti di sutura alla testa.

“Giocando ogni tre giorni non puoi pensare al derby – ha aggiunto Punto -. Ho imparato da Rui Costa, in Italia lo conoscete bene, lui diceva che una grande squadra non può farsi prendere dall’euforia se vince o dalla depressione se perde, né pensare alla partita che verrà dopo quella che deve giocare, dobbiamo concentrarci su ogni gara. Abraham? Gli attaccanti hanno altri modi per aiutare la squadra oltre al gol, ci aspettavamo sia noi che lui altri numeri, ma è uno che aiuta sempre, deve spingere di più e sono fiducioso che nella parte finale della stagione potrà darci una grande mano”.