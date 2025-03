Soren Waerenskjold trionfa nell’Omloop Het Nieuwsblad, evento di apertura della stagione ciclistica. Il giovane talento norvegese di 24 anni, ha avuto la meglio nello sprint conclusivo. A dieci chilometri dal termine della prova, Stefan Kueng ha cercato di prendere il largo, ottenendo un gap di diciassette secondi a soli cinque chilometri dal traguardo. Nel corso delle ultime battute, i corridori della Visma-Lease a Bike hanno dato via alla rimonta, con Kueng che ha perso la prima piazza all’ultimo chilometro. Philipsen sembrava essere il favorito per il successo, ma non riesce a rimanere in testa e perde la posizione su Waerenskjold e sul classe 2004 Paul Magnier. Tra gli italiani, Vincenzo Albanese trova la top 10, concludendo in ottava posizione. Dodicesimo piazzamento invece per Matteo Trentin, l’altro azzurro in gara.

Omloop Het Nieuwsblad – I RISULTATI

1 Wærenskjold Søren Uno-X Mobility

2 Magnier Paul Soudal Quick-Step

3 Philipsen Jasper Alpecin-Deceuninck

4 Van Moer Brent Lotto

5 Watson Sam INEOS Grenadiers

6 Kubis Lukas Unibet Tietema Rockets

7 Allegaert Piet Cofidis

8 Albanese Vincenzo EF Education-EasyPost

9 van den Berg Marijn EF Education-EasyPost

10 Askey Lewis Groupama-FDJ

12. Trentin Matteo Tudor Pro Cycling Team