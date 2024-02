Nba, Gilgeous-Alexander formato MVP: OKC sorride

Nel match disputatosi domenica sera, gli Oklahoma City Thunder di Mark Daigneault si sono aggiudicati una bella vittoria casalinga contro i Sacramento Kings di Darwin Ham. Il risultato finale per la squadra di Shai Gilgeous-Alexander e compagni è di 127-113. OKC chiude in vantaggio ben 3 dei 4 quarti, arrivando a segnare 100 punti già al termine della penultima frazione di gioco, grazie al fatto che ben 4 giocatori del quintetto base hanno messo a referto almeno 14 punti, solo Josh Giddey, guardia titolare, ne ha messi a segno meno, 5 in tutta la partita.

Se OKC si è regalata questa importante vittoria, gran parte del merito va alla performance messa in mostra dalla coppia Jalen Williams-Shai Gilgeous-Alexander. Il numero 8 in maglia Thunder, al secondo anno in Nba, realizza ben 32 punti, con 13 tiri realizzati sui 20 tentati, che si traducono con oltre il 60% al tiro, e mette a referto 8 rimbalzi e 9 assist, avvicinandosi così alla tripla-doppia di serata. Insieme a Williams, si prende la scena Shai Gilgeous-Alexander, il fenomeno canadese illumina la serata con la bellezza di 38 punti, 15 tiri a bersaglio sui 26 totali, 3/4 dall’arco dei 3 punti, con una percentuale vicina al 60%, insieme a 3 rimbalzi, 7 assist e ben 2 stoppate. Il numero 2 in maglia Thunder sta disputando una stagione pazzesca, che lo vede protagonista con 31 punti di media a partita. L’ex giocatore dei Clippers, arrivato ad Oklahoma City nello scambio che ha portato Paul George in California, è in piena corsa per il titolo di MVP della stagione, poiché sta trascinando i suoi Thunder nella Western Conference. Il grande avversario per aggiudicarsi il premio è il serbo in maglia Denver Nuggets Nikola Jokic, campione Nba in carica. OKC sta continuando la sua corsa ai playoff, e per garantire maggiore profondità al roaster a disposizione di coach Daigneault, è arrivato negli scorsi giorni il lungo Bismack Biyombo, giocatore free agent, per aumentare il reparto lunghi della franchigia. Oklahoma City ha le idee chiare, vuole continuare la sua splendida stagione regolare per essere protagonista ai playoff, e con un Gilgeous-Alexander in questo stato di forma tutto è possibile.