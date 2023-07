Allarme Fiorentina: la Stella Rossa vince 5-0 in amichevole

La Fiorentina subisce una durissima sconfitta per 5-0 a Belgrado contro la Stella Rossa in amichevole. L’avvio dei viola è da dimenticare, con tre gol incassati nei primi quindici minuti. Al 9′ Olayinka sfrutta una disattenzione di Martinez Quarta e realizza l’1-0, prima del raddoppio siglato da Krasso, pescato in profondità da Ivanic che a sua volta al 13′ finisce nel tabellino dei marcatori. Al 23′ c’è la doppietta di Olayinka che dopo una parata di Terracciano realizza il poker in tap in. Non è finita, perché al 27′ Kangwa conquista un calcio di rigore ed è lui stesso a trasformarlo per il 5-0. Di fatto, alla mezz’ora la Stella Rossa è avanti di cinque reti e prima del duplice fischio sfiora il sesto gol con Krasso che colpisce il palo. Nell’intervallo, Vincenzo Italiano rivoluziona la squadra con l’ingresso di Cerofolini, Parisi, Milenkovic, Arthur, Kouame, Cabral. La Fiorentina non subisce più gol, ma allo stesso tempo non riesce a bucare Glazer. Un segnale d’allarme per i viola, che nei prossimi impegni amichevoli dovranno vedersela contro Grosseto (1 agosto), Newcastle (5 agosto) e Nizza (6 agosto).