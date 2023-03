Coppa del Re, Ancelotti: “Non un buon risultato, ma è stata la partita che volevamo fare”

“Non è stato un buon risultato, ma è stata la partita che volevamo fare. La prestazione ci dà fiducia invista del ritorno, dobbiamo ripetere questa partita a Barcellona”. Carlo Ancelotti è soddisfatto nonostante la sconfitta per 1-0 nella gara d’andata di semifinale di Coppa del Re. Il tecnico poi analizza il match: “Il match l’abbiamo iniziato e finito bene, pagando un errore individuale. Siamo consapevoli che dobbiamo rimontare ma non è la prima volta. Per come abbiamo difesi alti credo sia stata una delle nostre migliori prove. Nella sfida di ritorno dovremo avere la stessa intensità creando più occasioni, non credo che il Barça farà lo stesso tipo di partita”.