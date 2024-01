Lotteria Italia 2024 estrazione stasera in tv: canale, orario e diretta streaming

Torna l’attesissimo appuntamento nella calza della Befana con la Lotteria d’Italia 2024 stasera in tv. Il concorso del 2024 si chiude stasera, sabato 6 gennaio 2023, ecco allora di seguito le informazioni su canale, orario e diretta tv e streaming. Come ogni anno l’estrazione si terrà su Rai Uno alle ore 20.35 all’interno della trasmissione “Affari tuoi – Speciale Lotteria Italia”, con la conduzione di Amadeus. Visione in streaming garantita su Rai Play. Per l’occasione, tanti ospiti arriveranno al Teatro delle Vittorie: Maria Chiara Giannetta, Francesco Paolantoni, Lillo, Stefano Accorsi, Sergio Friscia, Benedetta Porcaroli, Iva Zanicchi, Pietro Castellitto e Paolo Fox. Il primo premio è pari a 5 milioni di euro e saranno cinque i biglietti di prima categoria con cifre stellari. A seguire, i biglietti di seconda e terza categoria, o di consolazione.

MONTEPREMI LOTTERIA ITALIA E PREMI IN PALIO

REGOLAMENTO LOTTERIA ITALIA: COME FUNZIONA E DOVE VEDERE I PREMI