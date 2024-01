Lotteria Italia 2024 in tv: canale, orario e streaming estrazione finale 6 gennaio

Tutto pronto per l’estrazione della Lotteria Italia 2024. Sabato 6 gennaio 2024, durante la puntata speciale della trasmissione RAI “Affari tuoi” abbinata alla Lotteria Italia, entrerà nel vivo l’estrazione finale. Si parte alle 20:35 su Rai 1 e Amadeus vi accompagnerà in questa Befana milionaria. Diretta streaming anche su Rai Play. Chi sarà il fortunato? Non resta che aspettare. I giocatori possono verificare se il biglietto in loro possesso è vincente utilizzando l’applicazione app My Lotteries quando, nei giorni successivi all’estrazione finale del 6 gennaio 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica il Bollettino Ufficiale dei biglietti vincenti. In caso di vincita, bisogna presentare la richiesta di riscossione del premio della Lotteria Italia, entro e non oltre 180 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del Bollettino, rivolgendosi all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali o allo sportello dedicato dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo.