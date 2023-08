Cagliari, esordio casalingo contro l’Inter verso il sold-out: biglietti fino a 120 per i distinti e 150 per la tribuna

Dall’ultimo Cagliari-Inter, giocato nel maggio 2022, c’è un forte rincaro nei prezzi dei pochi posti ancora disponibili alla Domus per il match di lunedì prossimo. Per l’esordio in casa dei rossoblù dopo la prima gara esterna in serie A pareggiata col Torino bisogna prepararsi a sborsare 120 euro nei distinti centrali e 150 per la tribuna blu. Con l’80% dello stadio occupato da coloro che hanno deciso di abbonarsi alle gare casalinghe del club, nn c’è molta alternativa. Circa tredicimilacinquecento i tagliandi già venduti con tutto esaurito nelle curve e nei distinti laterali. I biglietti per i settori con posti ancora disponibili sono in vendita da questa mattina. Ancora attesa per i biglietti del settore ospite, circa 450 seggiolini: modalità di acquisto e prezzi si conosceranno al più presto.