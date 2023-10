Nizza capolista in Ligue 1, Farioli: “Piedi per terra. Pensiamo solo alla prossima partita”

In Ligue 1 c’è una capolista che non ci si aspettava alla vigilia e che porta il vessillo del Tricolore sullo sfondo. Infatti, il Nizza che incanta porta la firma del mister Farioli, tecnico italiano che sta facendo un sacco bene in Francia. Dopo la vittoria l’Olympique Marsiglia, il tecnico ha comunque voluto ribadire come la sua squadra debba mantenere il profilo basso e i piedi per terra.

Farioli: “Sappiamo che il Marsiglia è una squadra di grande valore, con qualità tecniche incredibili. I loro 3 centrocampisti riescono a risolvere tutte le situazioni, anche sotto forte pressione. Sapevamo quanto sono bravi e in quante difficoltà potevano metterci. Abbiamo avuto un incontro importante. Dobbiamo essere contenti del risultato e soprattutto della prestazione che, ancora una volta, è stata molto solida, molto equilibrata. Questo è un ulteriore passaggio nel nostro percorso. Domani, alle 11, dovremo tornare con i piedi per terra e la testa al posto giusto per poter fare tanto lavoro, per preparare il Clermont che non sarà una partita da prendere alla leggera“.