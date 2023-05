Giornata Mondiale della Risata a Zoomarine: è grande festa con comici e il cast di ‘Mare Fuori’

Ridere fa bene, è un vero toccasana per cuore, mente e salute. Ed ecco perché, in tutto il mondo, la prima domenica di maggio si celebra la Giornata Mondiale della Risata per la Pace nel mondo, istituita dal medico indiano Madan Kataria, fondatore nel 1995 del movimento internazionale dello Yoga della Risata, una tecnica che sfrutta il beneficio della risata autoindotta e delle respirazioni yogiche. Per festeggiarla, il direttore generale di Zoomarine, Alex Mata, ha pensato di organizzare, per domenica 7 maggio, un mix di appuntamenti dedicati al valore di questa ricorrenza importante per sprigionare felicità e buonumore attraverso una missione solidale, quella di far divertire grandi e piccini in una giornata memorabile. A fare gli onori di casa saranno proprio gli esperti dell’associazione Yoga della Risata ed Oltre, capitanati dalla presidente Laura Toffolo, i quali daranno vita ad una sessione di pratica ed esercizio per creare un linguaggio universale grazie al potere della risata.

Pronti a scendere in campo anche alcuni noti comici, che sul palco daranno vita alla prima edizione del “Che ridere Festival!”, una maratona di gag e battute in un unico show al quale sarà impossibile resistere. Una sfida attraverso la bravura, la simpatia, l’allegria del teatro comico per eccellenza con Marco Capretti, “L’uomo del web” di Made in Sud, il duo Sequestrattori dai programmi tv Zelig Off e Scqr, Oscar Biglia con le sue performance tra “Scherzi a parte” e “Seven Show”, Claudio Sciara da “Italia’s got talent” a vero fenomeno dei social. E, per i teenager, in arrivo invece alcuni dei protagonisti della serie cult della Rai “Mare Fuori”, per una full immersion tra meet & greet, curiosità e tanto divertimento nel parco che riapre con tutte le attrazioni, tour educazionali alla scoperta degli animali, e con la possibilità di conoscere il piccolo Alpaca, l’atteso ritorno dello show adrenalinico dei tuffatori e la magia di scivoli con la zona acqua, ombrelloni e lettini per un tuffo dal sapore quasi estivo.