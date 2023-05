Protesta ultras Sampdoria a Milano per assemblea Lega: “Su Ferrero niente da dire?”

Circa trenta ultras della Sampdoria si sono assiepati fuori dall’Hotel Gallia di Milano dove è in corso di svolgimento l’assemblea di Lega Serie A per protestare contro la situazione relativa alla situazione societaria. Alcuni tifosi hanno chiesto il confronto coi dirigenti presenti, esponendo anche uno striscione: “E invece su Ferrero niente da dire?”. Contestata anche la Lega Serie A in un comunicato diramato dal tifo organizzato “Curva Sud”: dopo la protesta che ha interrotto per 7 minuti la sfida tra blucerchiati e Spezia sono stati chiesti provvedimenti verso i tifosi responsabili.