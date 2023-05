Napoli campione, il bollettino dell’Asl: 203 persone assistite in ospedale e negli health point

Il numero indicato dalla Asl Napoli 1 Centro di 203 persone assistite nella notte durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli “è un numero complessivo” delle persone che si sono recate ai pronto soccorso degli ospedali e quelle che si sono rivolte agli “health point” distribuiti nelle principali piazze e strade della città, secondo quanto previsto dal piano sanitario messo in campo per l’evento, nonché degli interventi effettuati dal 118. Lo fa sapere la Asl Napoli 1 Centro. Il bollettino parla di 22 interventi in codice rosso (6 ai punti di primo soccorso, 3 negli ospedali e 13 gestiti con servizio 118 ordinario). Ci sono poi 75 interventi in codice giallo (56 gestiti dal 118 ordinario, 12 accessi ai pronto soccorso e 7 agli health point), 68 in codice verde (21 accessi ai pronto soccorso, 18 gestiti dal servizio 118 e 29 accessi agli health point) e 38 in codice bianco, questi ultimi tutti assistiti negli health point senza trasporto in ospedale