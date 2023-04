Barcellona, Tebas: “Per il ritorno di Messi serve il piano di fattibilità”

“Il ritorno di Messi al Barcellona? Oggi non sarebbe possibile ma c’è tempo, attendiamo il loro piano di fattibilità. Hanno altri giocatori da iscrivere in lista, possono anche cedere qualcuno, possono esserci delle proposte”. Javier Tebas, presidente della Liga, lascia uno spiraglio aperto. Da tempo i blaugrana stanno lavorando per riportare Messi, in scadenza col Psg, al Camp Nou ma i rigidi paletti del fair-play finanziario imposti dalla Lega spagnola vanno rispettati. “Non possiamo cambiare le norme ma come Liga speriamo che il Barcelona faccia le mosse necessarie per potersi permettere il ritorno di Messi. Spero che ci riesca, parliamo del miglior giocatore del mondo”.