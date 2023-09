La Dream Team Roma affianca Lucky Red nella promozione del film Manodopera

Dal 31 agosto, è disponibile nelle sale italiane il film “Manodopera“, premiato agli European Film Awards e al Festival del film di animazione di Annecy. Manodopera è un film che riesce a parlare a grandi e piccini con umanità e che racconta la storia di Luigi Ughetto, che agli inizi del ‘900 lascia il Piemonte insieme alla famiglia per trasferirsi in Francia alla ricerca di una vita migliore.

Il regista, Alain Ughetto, ripercorre dunque la sua storia familiare in un dialogo immaginario con la nonna, cercando di rievocare anche il contesto dei grandi movimenti migratori dei primi del ‘900. Ad impreziosire il film, le musiche del Premio Oscar Nicola Piovani e l’animazione in stop-motion grazie alla quale è possibile ripercorrere la vita sofferta degli emigrati italiani mettendo in scena un racconto poetico.

“Nella mia famiglia, quando eravamo seduti a tavola, mio padre raccontava sempre che in Piemonte c’era un paese chiamato Ughettera, dove tutti gli abitanti si chiamavano Ughetto, come noi. Quando mio padre morì, decisi di andare a controllare… ed esisteva per davvero! La mia ricerca iniziò quel giorno di nove anni fa e, con essa, nacque anche la storia di questo film” ha spiegato il regista.

Per promuoverlo, coinvolgendo un pubblico di ragazzi, ma anche genitori e appassionati di sport, Lucky Red”, società indipendente di produzione e distribuzione di cinema di qualità attiva dal 1987 sul territorio nazionale, ha deciso di collaborare con la Dream Team Roma, società pallavolistica del territorio tiburtino, nata nel 2003 e detentrice di titoli giovanili territoriali e di un campionato di Serie D. Sono infatti previste una serie di iniziative di comunicazione e social, che insieme alla sensibilizzazione a recarsi in sala accompagneranno nelle prossime settimane le ragazze della “Dream Team Roma” e le loro famiglie.