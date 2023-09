Juventus, Pogba promette: “Non mi arrendo, voglio dimostrare di non essere una persona debole”

In un’intervista rilasciata ad Al Jazeera, Paul Pogba ha messo in chiaro l’obiettivo stagionale, ovvero riscattarsi dopo le recenti difficoltà: “Voglio dimostrare alle persone che mi criticano che non sono debole. Possono parlare male di me all’infinito, ma io non sono un uomo che si arrende“. Il centrocampista della Juventus ha poi toccato un tema molto delicato, come la denuncia del fratello Mathias per tentata estorsione: “Il denaro cambia le persone e rischia di distruggere delle famiglie. A volte mi è capitato di pensare ‘Basta, non voglio più giocare a calcio ne guadagnare altri soldi. Voglio solamente stare con delle persone normali che mi amino per quello che sono’. A volte non è affatto facile“.