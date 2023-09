Salernitana, lesione muscolare per Dia in Nazionale: il comunicato del Senegal

“I giocatori Boulaye Dia e Ismaila Sarr, convocati per l’amichevole Senegal-Algeria del 12 settembre 2023, si sono infortunati durante gli allenamenti. Gli esami clinici ed ecografici hanno evidenziato una lesione del muscolo retto femorale per Boulaye Dia e una lesione al tendine del ginocchio sinistro per Ismaila Sarr. Entrambi i giocatori saranno indisponibili per almeno due settimane e di conseguenza sono stati rilasciati per unirsi ai rispettivi club”. Questo è quanto si legge in una nota ufficiale rilasciata dalla Federcalcio del Senegal riguardante l’infortunio patito da Boulaye Dia.

L’attaccante della Salernitana, secondo gli esami svolti in Nazionale, sarà quindi costretto a saltare quantomeno le prossime due partite contro Torino e Frosinone. Ovviamente appena farà il suo rientro in Campania, anche lo staff medico granata farà i suoi accertamenti diagonistici per avere conferma di tutto ciò. In ogni caso, ulteriore tegola in un periodo già abbastanza complesso. Dia era infatti stati escluso dalla lista dei convocati dell’ultimo impegno prima della sosta perché non si era allenato al meglio a causa dei rumors di mercato.