Dazn, oltre 5 milioni di ascolti per la 27^ giornata di Serie A. Inter-Juventus sfonda il muro dei 2 milioni

Ancora grandi ascolti per su Dazn per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, che ha sfiorato i 6 milioni di spettatori complessivi (5.872.982). Il dato risulta ancora più alto se si va ad aggiungere anche il blocco Zona Gol, andato in onda domenica pomeriggio alle ore 15:00 per le sfide Torino-Napoli e Fiorentina-Lecce. La partita più vista ovviamente è stato il derby d’Italia tra Inter e Juventus che, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini, ha sfondato il muro dei 2 milioni di spettatori (2.021.958), diventando la terza sfida più vista in questa stagione. Ottimi risultati anche per il derby capitolino Lazio-Roma che, con il commento di Ricky Buscaglia e Riccardo Montolivo, ha raccolto 1,2 milioni (1.230.662).