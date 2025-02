La dichiarazione del suo ex campione fa preoccupare tutti, aumentano le preoccupazioni riguardo le condizioni di Pep Guardiola: “Non sta bene”

Se non è il momento più difficile della sua gloriosa carriera, poco ci manca. Pep Guardiola sta attraversando una stagione ricca di insidie con il suo Manchester City e il ricco mercato invernale sembra non aver risolto una situazione abbastanza insolita.

La lotta al titolo in Premier League è compromessa da tempo: i Citizens sono quinti in classifica, il Liverpool capolista (una partita in meno) dista ben 15 punti, troppi da recuperare anche per una corazzata come il Manchester City.

Non è andata meglio in Champions League. La squadra inglese ha rischiato una clamorosa eliminazione alla prima fase, finendo quasi fuori dalle prime 24 posizioni in classifica. Solo una rimonta nel secondo tempo dell’ultimo match contro il Club Brugge ha dato la possibilità di giocarsi i playoff. Playoff che però hanno messo di fronte il Real Madrid, regina della competizione.

Una situazione difficilissima che ha costretto la società a spendere oltre 200 milioni di euro nella sessione invernale di calciomercato. A gennaio, infatti, sono arrivati i due giovani difensori centrali Vitor Reis (37 milioni) dal Palmeiras e Abdukodir Khusanov (40 milioni) dal Lens, il centrocampista spagnolo Nico Gonzalez (60 milioni) dal Porto e il bomber dell’Eintracht Francoforte Omar Marmoush (75 milioni).

Nonostante questi acquisti così dispendiosi, la prima partita di febbraio è stata disastrosa: l’Arsenal si è imposto con un perentorio 5-1 nella gara valida per la 24esima giornata di Premier League. Un momento nerissimo in campo che si aggiunge a quello che Pep Guardiola sta attraversando nella sua vita privata.

“Guardiola non sta bene”, il suo ex calciatore lancia l’allarme

La vita di Pep Guardiola è stata scossa da una vicenda che lo ha toccato profondamente nelle ultime settimane. L’allenatore spagnolo, infatti, lo scorso dicembre si è separato da sua moglie Carolina Serra. Una separazione concordata da entrambe le parti e una notizia tenuta in gran segreto che però ha cambiato del tutto la vita di Pep.

Non deve essere per nulla facile superare una separazione, soprattutto se arriva dopo dieci anni di matrimonio e ben trenta di fidanzamento (i due si erano conosciuti nel 1994). E il suo ex calciatore ai tempi del Barcellona Thierry Henry ha voluto mostrargli tutta la sua solidarietà.

Hnery, che ha dovuto affrontare una situazione analoga nel 2007, quando si trasferì dall’Arsenal al Barcellona e si separò da sua moglie Claire Merry, ha usato belle parole per il suo ex allenatore: “Non sta bene, ma possiamo capirlo. Non è facile dover affrontare tutto questo, nessuno vorrebbe avere a che fare con certe cose mentre devi esibirti tutto il tempo”.