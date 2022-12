Concerto Capodanno Vienna 2023: orario e come vederlo in diretta tv e streaming

di Matteo Di Gangi 23

L’attesa sta per finire: il nuovo anno sta per arrivare. E con esso anche il tradizionale concerto di Capodanno di Vienna 2023, il più grande concerto di musica classica a livello europeo che tutti gli appassionati del genere attendono con ansia. Diverse ore in cui musica e vita si fondono in un’unica cosa sola. E come sempre sarà possibile vederlo in diretta tv e in streaming. La Rai infatti ha acquistato i diritti e trasmetterà l’evento su Rai2 in dalle ore 13:30 alle 15:40. Per chi non lo potesse seguire in diretta è prevista una differita in prima serata su Rai5 dalle 21:15 alle 23:30.

In simulcast con la differita televisiva di Rai 2, il Concerto di Capodanno 2023 della Filarmonica di Vienna sarà visibile in streaming su RaiPlay, la piattaforma di video streaming della Rai. RaiPlay è disponibile tramite app su smartphone, tablet e Smart TV, oppure tramite il sito ufficiale raiplay.it su computer.

La direzione artistica è affidata a Franz Welser-Möst. Musiche di Johann Strauss padre e figlio, e poi principalmente di Eduard e Josef Strauss, con a concludere i due classici bis: Il bel Danubio Blu e la Marcia di Radetzky.