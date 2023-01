Concerto Capodanno Vienna 2023 oggi in tv: orario e come vederlo in streaming

Come seguire il diretta il tradizionale concerto di Capodanno di Vienna, il più grande concerto di musica classica a livello europeo. Ad aprire il nuovo anno non poteva che essere il celebre appuntamento in programma nella capitale austriaca, che raduna migliaia di appassionati e in cui la musica fa da grande protagonista. Sarà possibile vederlo in diretta tv e in streaming, dato che la Rai ha acquistato i diritti e trasmetterà l’evento. Appuntamento su Rai2, nella giornata di oggi, domenica 1 gennaio 2023, dalle ore 13:30 alle 15:40. Prevista inoltre una differita in prima serata su Rai5 dalle 21:15 alle 23:30.

COME SEGUIRE IL CONCERTO CAPODANNO VENEZIA 2023

Sarà inoltre possibile vedere il Concerto di Capodanno 2023 della Filarmonica di Vienna in streaming su RaiPlay, la piattaforma di video streaming della Rai. RaiPlay è disponibile tramite app su smartphone, tablet e Smart TV, oppure tramite il sito ufficiale raiplay.it su computer.