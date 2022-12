Concerto Capodanno Venezia 2023: orario e diretta tv streaming

di Redazione 26

Cresce l’attesa per il concerto di Capodanno di Venezia, giunto alla ventesima edizione. Domenica 1 gennaio a dirigere il tutto sarà Daniel Harding, alla guida dell’orchestra e del coro del teatro La Fenice. Fra i solisti due talenti d’eccezione, il soprano Federica Lombardi e il tenore Freddie De Tommaso. Il programma musicale sarà come sempre diviso in due parti. La prima esclusivamente orchestrale e la seconda dedicata al melodramma.

Proprio quest’ultima parte del programma sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai1 alle ore 12.20 del giorno di Capodanno, domenica 1 gennaio 2023, e sarà poi riproposta in differita su Rai5 alle ore 18.45. Il concerto, in programma in quattro repliche giovedì 29 dicembre 2022 ore 20, venerdì 30 dicembre alle ore 17, sabato 31 dicembre alle ore 16 e domenica 1 gennaio 2023 alle ore 11.15, sarà trasmesso in diffusione integrale su Rai Radio3 la sera stessa di Capodanno alle ore 22.30 e su Rai5 nel giorno di giovedì grasso, il 16 febbraio alle ore 21.15.