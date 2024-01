Concerto Capodanno di Venezia oggi in tv: orario replica, streaming e scaletta

Tutto pronto al Teatro La Fenice di Venezia per il tradizionale concerto di Capodanno. Oggi, lunedì 1 gennaio 2024, sarà trasmesso in diretta alle 12:20 su Rai 1 e in replica su Rai 5 alle ore 17:15, oltre che su Rai Radio 3 alle ore 20.30. Direttore d’orchestra è Fabio Luisi, mentre il maestro del Coro è Alfonso Caiani. Soprano Eleonora Buratto, il tenore è Fabio Sartori.

PROGRAMMA