Concerto di Capodanno Vienna 2024: orario e come vederlo in replica in tv e in streaming

di Redazione 58

Un nuovo anno sta per nascere, un nuovo concerto sta per arrivare. Come da tradizione, l’evento di Capodanno verrà trasmesso da Vienna in oltre 90 paesi in tutto il mondo; in Italia, sarà possibile seguirlo lunedì 1 gennaio alle ore 13.30 in differita su Rai2 e, alle ore 21.15, in replica su Rai5.

Il tradizionale concerto dei Wiener Philharmoniker che, dal 1939, ha luogo nell’elegante Goldener Saal del Musikverein. Per il 2024, sul podio della prestigiosa compagine viennese salirà, per la seconda volta nella storia del Neujahrskonzert dopo il 2019, il sessantaquattrenne di Berlino Christian Thielemann. Ritenuto, a ragion veduta, uno degli esponenti di spicco della tradizione direttoriale tedesca, Thielemann collabora con la Filarmonica di Vienna dal 2000. La Sala dorata del Musikverein, anche per il 2024, sarà abbellita da sontuose e variopinte decorazioni floreali fornite da fioristi e vivaisti austriaci, che iniziano il loro lavoro già il 27 dicembre. Quella del primo gennaio sarà la terza replica, dopo le recite del 30 e del 31 dicembre 2023.