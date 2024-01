Sport in tv lunedì 1 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi sportivi

Si apre la stagione sportiva 2024. Protagonista il tennis, con i primi turni dell’Atp/Wta di Brisbane. In campo alle 2 di notte Arnaldi contro Fucsovics e Bronzetti contro Krueger. Prosegue la United Cup con le sfide tra Ruud e Coric, Hurkacz e Fokina, Zverev e Mannarino e, infine, Fritz e De Minaur. La Premier League non si ferma e prosegue con il big match tra Liverpool e Newcastle alle 21. Oltre alle solite partite nella notte, tra 31 e 1, l’Nba gioca anche in serata, con New York Knicks-Minnesota Timberwolves alle 21 al Madison Square Garden.