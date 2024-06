Chi è Ryan Tedder, cantante One Republic: carriera, età, vita privata e canzoni Euro 2024

Ryan Tedder, frontman e cantante dei OneRepublic, canterà alla cerimonia di apertura di Euro 2024: ecco chi è uno degli artisti più famosi in tutto il mondo, i cui pezzi sono cantati da almeno un paio di generazioni e diventano successi planetari. Vi proponiamo di seguito le informazioni sulla carriera, l’età e le canzoni più importanti e note, con alcune note sulla vita privata. Insieme ai Meduza e Leony, ha firmato e canterà stasera Fire, la canzone ufficiale degli Europei in Germania.

CHI E’ RYAN TEDDER, FRONTMAN DEI ONEREPUBLIC? TUTTE LE INFORMAZIONI

Ryan Benjamin Tedder è nato a Tulsa, nello stato dell’Oklahoma negli Usa, il 26 giugno 1979, quindi ha 44 anni. Da sempre appassionato e studioso di musica, è cresciuto con Timbaland, che lo ha avviato al successo, ha iniziato a lavorare come produttore e autore con lo pseudonimo di Alias, venendo anche nominato ai Grammy. Poi, nel 2007, la svolta: mette insieme il gruppo dei OneRepublic e la hit tratta dall’album d’esordio, Apologize, è un successo planetario.

Da lì in avanti iniziano oltre quindici anni di grandi successi, sia con la stessa band dei OneRepublic, di cui è frontman, cantante e leader, sia per conto di altri autori, per i quali scrive dei veri e propri tormentoni. Stiamo parlando di Bleeding Love di Leona Lewis, Rumour Has It di Adele, I Know Places di Taylor Swift e Halo di Beyoncé, ma ci sono pezzi anche per Jennifer Lopez, Ed Sheeran e Madonna.

Per quanto riguarda la vita privata di questo artista, è sposato da diversi anni con Genevieve, da cui ha avuto due figli, Copeland Cruz e Miles. Alcune curiosità di quello che è un vero e proprio re del pop mondiale: nel 2001 si è laureato in pubbliche relazioni e pubblicità, mentre una sua grande passione è la cucina. Non ha mai nascosto, infine, di essere un cristiano praticante.