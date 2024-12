La Premier League nel tifo dei vip: dagli Oasis ai Windsor e poi Tom Hamks, Bolt e Drake

La Premier dei vip. Un gioco che svela tante curiosità e volti celebri andando a saltellare squadra per squadra nelle pieghe del campionato più ricco e – a detta di molti – più affascinante d’Europa. Attori, cantanti, politici, persino membri della Casa Reale.

Proprio vero: il calcio muove le coscienze, spinge a scoprirsi perché alla fine sventolare una bandiera è motivo di orgoglio. La capolista Liverpool può contare sui guantoni di Jake Paul, lo youtuber che ha sfidato e vinto contro un attempato Mike Tyson: nel 2022 aveva postato una sua foto con il completo di Momo Salah e qualche derby con l’Everton è stato accompagnato da sfottò social. Anche il mito del basket LeBron James gioisce e soffre per i Reds: lui ha fatto persino di più, e anni fa ha affiancato un gruppo di investitori nel club. E James Bond Daniel Craig è un altro di quelli che puoi trovare a cantare a squarciagola “You’ll never walk alone”. Anche Liam Neeson e Mike Meyers nella lista degli attori che dal set sentono battere il cuore per l’attuale capolista della Premier

Kate Middleton, la moglie di William, erede al trono di Inghilterra ha svelato la propria passione per il Chelsea, ora secondo alle spalle della squadra di Slot. Kate è in ottima compagnia: il rapper canadese Drake adora i Blues da tempi non sospetti e più di dieci anni fa, in occasione di una semifinale di Champions con il Barcellona, venne visto giocare a calcio con Thierry Henry e qualche altro calciatore della sua squadra del cuore. Anche Emma Watson, per tutti Hermione Granger nella saga cinematografica Harry Potter, ha il Chelsea nel cuore. Come Brad Pitt, che non impazzisce dietro al calcio ma se deve scegliere dei colori sono quelli dei Blues.

L’Arsenal può vantare una tifosa presunta, perché conferme non ce ne sono mai state: eppure la leggenda narra che a Buckingam Palace la regina Elisabetta in vita tifasse per i Gunners. E una mezza conferma potrebbe arrivare da un altro dettaglio, relativo al fatto che potesse aver influenzato un nipote. Con orgoglio, infatti, gli oltre sessantamila frequentatori dell’Emirates possono contare sul sostegno del principe Harry (William tifa Aston Villa, che derby reale). Anche Lewis Hamilton strizza l’occhio ai Gunners: venne chiamato a guidare una partita di esibizione a 5 contro le leggende del club, tra cui Henry, Pires e Sol Campbell. Anche l’attore comico Matt Lucas, protagonista dello show tv “Little Britain”, è un devoto tifoso dell’Arsenal. Di lui si sa che ha vinto una scommessa 175 a 1 quando i Gunners giocarono contro il Leeds e lui puntò su Eddie Nketiah e su un rosso al difensore Luke Ayling: una bella cifra!

Il City che sta capitombolando in Premier e in Champions dopo che tanti trionfi fa soffrire i fratelli Gallagher, Liam e Noel, parliamo del gruppo musicale degli Oasis che ha segnato un era. “Mio padre mi portò al match con il Newcastle al Maine Road nel 1971 – ha avuto modo di raccontare più volte Noel – e mi bastarono quel match, quell’atmosfera, per tifare City tutta la vita“. Tra gli amici dei Gallagher c’è Ricky Hutton il pugile campione IBF e WBA dei pesi superleggeri, WBA dei welter e IBO dei superwelter: e anche lui figura tra i sostenitori dei Citizens.

Dall’altra parte di Manchester la schiera dei tifosi vip è anche più folta: il velocista Usain Bolt, uno degli atleti entrati nel mito, ha trovato prima un eroe e poi una squadra da tifare. “Ho visto in azione Van Nistelrooy e mi sono innamorato da allora dello United”. Per il campione golf Rory Mcllroy i Red Devils sono molto di più: un amore incondizionato, tanto da farsi balenare l’idea di sostenere finanziariamente il club.

In ordine sparso per l’Aston Villa, oltre al principe William, tifa Tom Hanks, passione di gioventù per il protagonista di Philadelphia, Cast Away, Salvate il soldato Ryan ed altri capolavori senza tempo sulla scia.

C’è Tom Holland in prima fila – è Spider Man nel film Marvel – tra i tifosi del West Ham e per gli Hammers si dice che batta il cuore anche dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama: nessuna conferma ufficiale, però…. Sylvester Stallone tifa Everton (come Paul MacCartney) ed Elton John storicamente Watford, il club di cui è stato anche presidente. Restando nell’alveo della musica il Qpr ha il sostegno di Phil Collins, prima batterista dentro il mito dei Genesis e poi solista. Tra i fan degli Spurs, lo scrittore Salman Rushdie e il campione di nuoto Ioan Thorpe. Insomma funziona proprio così, club di Premier che vai e vip che trovi. Anche se poi Rihanna strizza l’occhio alla Juve, Will Smith alla Roma e Russell Crowe alla Lazio: cercando cercando spunta anche un po’ di Serie A all’estero.