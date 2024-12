Lazio e Inter oggi si sfidano nel posticipo della sedicesima giornata di campionato. Si preannuncia grande spettacolo nel big match dello Stadio Olimpico di Roma. Le due squadre si trovano, contro ogni pronostico fatto a inizio stagione, appaiate al terzo posto in classifica insieme alla Fiorentina di Raffaele Palladino, ieri caduta in casa del Bologna dell’ex di Vincenzo Italiano. Sono tre i punti di vantaggio sul sesto posto occupato dalla Juventus. La formazione di Simone Inzaghi, grande ex della sfida, deve vincere per restare in scia ad Atalanta e Napoli, in attesa del recupero contro la Fiorentina per il malore di Edoardo Bove. I nerazzurri di Bergamo sono al primo posto in solitaria con 37 punti. L’undici di Antonio Conte è secondo con 35, ma con due partite in più dell’Inter che, con due ipotetiche vittorie tra Lazio (stasera) e Fiorentina (2025), potrebbe superare i partenopei e agganciare la Dea. La squadra di Marco Baroni non è certamente stata creata per difendersi. Il pareggio sarebbe comunque un ottimo risultato per i biancocelesti, per cui si può però fare lo stesso discorso di classifica dell’Inter, solamente con una partita in meno da giocare. I tre punti sarebbero importanti per allungare a +6 sulla Juventus e a +3 sulla Viola.

Le probabili formazioni

La Lazio non potrà contare sul suo bomber. Il Taty Castellanos sarà squalificato per via di un evitabile giallo rimediato nel finale della sfida con il Napoli. Per il resto sarà classico 4-2-3-1 con Provedel tra i pali e davanti a lui Marusic (avanti su Lazzari), Gila, Patric e Nuno Tavares. In mezzo al campo torna Rovella accanto a Guendouzi. In avanti certi del posto Zaccagni e Isaksen. Pedro più di Dele Bashiru sulla destra e davanti ballottaggio serrato tra Dia e Noslin, con il secondo leggermente in pole solamente per il grande momento di forma. Assente solo Luca Pellegrini.

Inter con qualche defezione in difesa. Mancheranno, fino al 2025, Acerbi e Pavard. Al loro posto De Vrjj e Bisseck. Gli altri sono i soliti nove. 3-5-2 con Sommer in porta e Bastoni insieme ai già citati De Vrij e Bisseck. A destra Dumfries in vantaggio su Darmian e a sinistra intoccabile Dimarco. Intoccabile con le linea a tre di centrocampo con Calhanoglu vertice basso e Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Tandem d’attacco Lautaro-Thuram.

I precedenti

Si preannuncia una sfida dalle grandi emozioni. Si affrontano due dei tre migliori attacchi del campionato. 34 gol per l’Inter e 30 per La Lazio, rispettivamente secondo e terzo reparto offensivo dietro l’Atalanta (39). Zaccagni e compagni non battono la squadra di Inzaghi dal 2022 (26 agosto 2022 3-1 con reti di Felipe Anderson, Lautaro Martinez, Luis Alberto e Pedro). Tre degli ultimi quattro precedenti sono favorevoli all’Inter. Il più recente è l’1-1 (Dumfries in risposta al gol di Kamada) del 19 maggio scorso, ma a Inter già campione d’Italia. Sempre nel 2024 il 3-0 in semifinale di Supercoppa Italiana (Thuram, Calhanoglu e Frattesi). Al 2023 risale l’ultimo precedente all’Olimpico. Esattamente 365 giorni fa fu 2-0 per i nerazzurri con reti di Lautaro e Thuram. Quel che è sicuro è che sarà grande spettacolo dalle 20.45 in poi.