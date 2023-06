Berlusconi, la salma verrà trasportata ad Arcore: si va verso i funerali di Stato al Duomo

La salma di Silvio Berlusconi, morto a Milano all’età di 86 anni, sarà spostata dal San Raffaele ad Arcore, nella sua Villa San Martino. Secondo la Gazzetta, le operazioni per il trasposto sono già iniziate. Non sono state invece ancora rese note le informazioni in merito al suo funerale, che sarà di Stato. Da quanto trapela, la camera ardente dovrebbe essere allestita a Mediaset, mentre il funerale probabilmente si terrà al Duomo di Milano nella giornata di mercoledì 14 giugno. Fuori dal San Raffaele, intanto, si è radunata una folla di persone per tributare un ultimo saluto al Cavaliere.