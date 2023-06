Henry critica Lautaro: “Sull’errore di Akanji doveva crossare. Ha deciso che doveva segnare lui”

Thierry Henry, ex campione di Arsenal e Barcellona, oggi opinionista di CBS Sport, boccia Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha avuto un’occasione gigantesca per sbloccare il risultato della finale di Champions League tra Manchester City e Inter, ma l’ha fallita. “Mi dispiace, ma in una circostanza del genere devi crossare – spiega Henry -. Non una , ma due, tre, quattro e cinque volte. L’unica soluzione che hai è crossare al centro. L’azione si sarebbe sviluppata in modo diverso, adesso devi dormire con questo peso. Akanji ha lasciato andare la palla pensando che il portiere l’avrebbe presa; se Lautaro avesse preso tempo, avrebbe visto Marcelo Brozovic al vertice dell’area. Romelu Lukaku è con Ruben Dias, quindi era difficile servirlo.Se avesse mantenuto la calma, allora avrebbe visto Brozovic che avrebbe ribadito in porta. Ma ha deciso che doveva segnare lui, non l’Inter. Non devi sempre segnare tu, però; la squadra deve segnare. Pep Guardiola era in ginocchio a pregare”.