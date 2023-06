Morte Berlusconi, Montella: “Fiero di averti regalato l’ultimo trofeo al Milan”

“Fiero di averti regalato l’ultimo trofeo da Presidente del tuo amato Milan. Riposa in pace”. Lo ha scritto sul suo profilo Instagram l’ex allenatore del Milan Vincenzo Montella, che esprime cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi all’età di 86 anni. Nel dicembre 2016 Montella vinse a Doha la Supercoppa italiana trionfando ai rigori contro la Juventus. Fu il primo trofeo in carriera sulla panchina per Montella e il ventinovesimo in 30 anni dell’era Berlusconi al Milan.

