F1, la McLaren svela la livrea della monoposto 2024

La McLaren ha svelato la livrea della nuova monoposto per il prossimo Mondiale di Formula 1. Lando Norris (24 anni) e Oscar Piastri (22) guideranno una vettura con i colori celebri del team: la papaya (che domina) e l’antracite (nero carbonio). Sarà visibile in bella mostra il logo di uno dei principali partner del team, Google Chrome. La MLC38, nome dato a questa nuova monoposto di Formula 1, ricorda la primissima McLaren dell’era Zak Brown, la MCL32 del 2017. La vettura farà il suo debutto ufficiale durante i test invernali, a Sakhir dal 21 al 23 febbraio, prima del primo Gran Premio della stagione, sempre in Bahrain, il 2 marzo.