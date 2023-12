Annuncio Amadeus cantanti Sanremo 2024: data, orario e dove vederlo in tv e streaming

L’attesa sta per finire. Manca sempre meno al Festival di Sanremo 2024, la più grande competizione canora del nostro paese si disputerà dal 6 al 10 febbraio 2024. Ma nelle prossime ore il direttore artistico Amadeus svelerà i cantanti e le cantanti in gara: l’attesa è alle stelle. Ecco perché Amadeus interverrà nel corso del Telegiornale delle ore 13.30. Massimo share e massima attenzione da parte di tutti.

ANNUNCIO AMADEUS CANTANTI SANREMO 2024

Sarà domenica 3 dicembre il giorno in cui conosceremo chi si esibirà sul palco dell’Ariston. Il canale ovviamente è Rai Uno (canale 1 del digitale terrestre, canale 101 del decoder Sky). L’orario è quello classico del Telegiornale della prima rete, ovvero le 13.30. Domenica a pranzo dunque verrà annunciato il cast di Sanremo. Sarà possibile seguire Amadeus anche in streaming su Rai Play. E anche per i residenti all’estero. Appuntamento dunque a domenica 3 dicembre alle ore 13:30.