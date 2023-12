Boxe, Ryan Garcia – Oscar Duarte stanotte in tv: canale, orario e streaming

Tutto pronto per il ritorno sul ring di Ryan Garcia (23-1). Il pugile californiano sfiderà Oscar Duarte Jurado (26-1-1) al Toyota Center di Houston nella notte tra sabato 2 e domenica 3 dicembre. Dopo la sconfitta contro Gervonta Davis nello scorso aprile, Garcia cerca il ritorno con la vittoria. L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn a partire dalle 02:00 della notte tra sabato 2 e domenica 3 dicembre. Telecronaca di Nicolò Pavesi, commento tecnico di Alessandro Duran. Domenica mattina Sportface.it vi offrirà una cronaca del match. Garcia riuscirà a mettere al tappeto lo sfidante Oscar Duarte? Non resta che aspettare e godersi una notte di grande boxe.

Programma Ryan Garcia – Oscar Duarte Jurado (ore 02:00)

-Ryan Garcia Vs. Oscar Duarte

-Ohara Davies vs. Ismael Barroso

-Floyd Schofield vs. Ricardo Lopez

-Shane Mosley Jr. vs. Joshua Conley

-Darius Fulghum vs. Pachino Hill

-Asa Stevens vs. Dominique Griffin

-Gael Cabrera vs. Alejandro Dominguez

-Sean Garcia vs. Joseph Johnson

-Danilo Diez vs. Jorge Lopez