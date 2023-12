Milan-Frosinone 3-1, Suma si gode la seconda vittoria di fila in campionato (VIDEO)

di Giorgio Billone 1

Mauro Suma si gode la seconda vittoria di fila in campionato del Milan, che ha battuto per 3-1 il Frosinone: ecco allora il video della reazione del giornalista e telecronista tifoso dei rossoneri. Tre punti d’oro per tornare vicini alla vetta e provare a uscire fuori dalla crisi nera di ottobre e novembre, di seguito ecco il video.