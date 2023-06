Abodi: “Lo sport è una difesa immunitaria sociale. E’ una lotta alle droghe”

Andrea Abodi, durante il convegno nell’Aula dei Gruppi Parlamentari in occasione della giornata mondiale contro le droghe ha dichiarato: “Il gioco di squadra istituzionale diventa decisivo per contrastare questo fenomeno. Lo sport a tal proposito è uno strumento straordinario. Deve impegnarsi di più e non solo nelle testimonianze. Facendo sport i ragazzi possono colmare i vuoti che producono effetti devastanti. Lo sport è tra le principali difese immunitarie sociali”.

Abodi poi ha sottolineato: “L‘impegno del governo nello sport di base e nelle scuole dovrà essere un impegno primario per trarne corrispondenza anche in termini di investimenti che oggi sono ancora pochi. Come detto da Papa Francesco nelle città dove c’è più sport c’è, c’è meno droga. A questo non va aggiunto altro. Stabilisce il senso delle priorità”.