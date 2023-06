Nuoto: ecco i 32 azzurri convocati da Butini per il Mondiale di Fukuoka

Il direttore tecnico della Nazionale di nuoto Cesare Butini ha ufficializzato l’elenco degli atleti convocati per i ventesimi Mondiali in vasca lunga, che si disputeranno a Fukuoka, in Giappone, dal 23 al 30 luglio. La squadra azzurra è composta da 32 atleti, 19 uomini e 13 donne, e partirà da Roma per Tokyo giovedì 13 luglio. Presenti tutte le staffette tranne la 4×200 femminile. Nessuna sorpresa nei nomi tranne l’esclusione di Giacomo Carini, sceso sotto il tempo limite nei 200 farfalla ma lasciato a casa in favore di Federico Burdisso, che sarebbe comunque partito per il Giappone dovendo disputare la 4×100 misti. C’è Anita Bottazzo, che ha mancato il tempo limite nei 50 rana per soli tre centesimi, ma farà comunque parte della spedizione. Parte per il Sol Levante anche Benedetta Pilato, che non sarà della gara nei 100 rana, a causa di una scarsa preparazione atletica data dagli impegni scolastici, ma lotterà per un medaglia nei 50. Assente anche Arianna Castiglioni, a cui sono state preferite Carraro e Angiolini nella rana. Qui di seguito l’elenco completo dei convocati.

Uomini

Federico Burdisso (Esercito/Aurelia Nuoto)

Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport)

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto)

Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics)

Piero Codia (Esercito/Aniene)

Luca De Tullio (Fiamme Oro/Aniene)

Marco De Tullio (Aniene)

Leonardo Deplano (Carabinieri/Aniene)

Stefano Di Cola (Fiamme Azzurre/Aniene)

Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto)

Nicolò Martinenghi (Fiamme Oro/CN Brebbia)

Filippo Megli (Carabinieri/Florentia)

Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino)

Lorenzo Mora (Vigili del Fuoco/Amici Nuoto Modena)

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto)

Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto)

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport)

Matteo Restivo (Carabinieri/Florentia)

Lorenzo Zazzeri (Esercito/Florentia).

Donne

Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento)

Ilaria Bianchi (Fiamme Gialle/Azzurra 91)

Anita Bottazzo (Fiamme Azzurre/Imolanuoto)

Martina Carraro (Fiamme Azzurre)

Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/Azzurra 91)

Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics)

Emma Virginia Menicucci (Esercito/Aniene)

Margherita Panziera (Fiamme Oro/Aniene)

Benedetta Pilato (Fiamme Oro/Aniene)

Sofia Morini (Esercito/Azzurra 91)

Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In Sport)

Simona Quadarella (Aniene)

Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli).