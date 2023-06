Europei U21, Svizzera-Italia: Rai 2 fa il 18% di share con quasi 2 mln di telespettatori

L’incontro degli Europei di Calcio Under 21 tra Svizzera e Italia su Rai2 è stato seguito da una media di 1.953.000 spettatori con il 18% di share. Il pre e post partita nel complesso ha registrato una media di 1.047.000 telespettatori pari all’8.8% di share. La partita ha visto il successo degli azzurri per 3-2, con un secondo tempo che ha visto una mezza rimonta da parte degli avversari, fortunatamente non andata a buon fine. Adesso gli azzurri dovranno battere la Norvegia per passare il turno.