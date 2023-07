Milan, Giroud: “Ho grandi motivazioni. Posso ancora aiutare la squadra”

Olivier Giroud ha rilasciato un’intervista a DAZN parlando della nuova stagione in arrivo: “Felice di essere tornato ad allenarmi. E’ bello rivedere i miei compagni e anche i ragazzi nuovi che sono arrivati. Se sono ancora qui a 36 anni è perché il corpo me lo permette. Ho grandi motivazioni. Ho grande spirito di competizione. Sono convinto di poter dare ancora una mano alla squadra”.

“Il nostro obiettivo è fare la miglior stagione possibile in campionato e in Champions League. Sarebbe eccezionale vincere la seconda stella. E’ il nostro obiettivo. Leao? Ha qualità eccezionali, può arrivare al livello di Mbappè. Deve migliorare i suoi numeri, ma il potenziale c’è. Pulisic è un giocatore molto veloce nei piccoli spazi, è bravo anche davanti alla porta. Darà sicuramente qualcosa in più alla nostra squadra”, ha concluso.