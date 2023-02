A che ora canta Ultimo stasera nella finale di Sanremo 2023? Orario preciso

A che ora canta Ultimo stasera nella finale di Sanremo 2023? Ecco l’orario preciso. E’ già arrivato secondo e in questa posizione si trova dopo le prime quattro serate del Festival della canzone italiana. L’obiettivo del giovane cantante romano è quello di vincere all’Ariston, per questo cerca un aiuto dal televoto. E’ bene allora informarci su quale sia l’orario dell’esibizione del cantautore che si presenta con L’alba. Sentiremo Ultimo alle ore 22.13 di sabato 11 febbraio, così come comunicato dalla Rai nella scaletta ufficiale della kermesse.