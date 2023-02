Clermont-Marsiglia inizio in ritardo: tifosi lanciano fumogeni da esterno stadio, giocatori negli spogliatoi

Clermont-Marsiglia posticipata per via di tafferugli con protagonisti i tifosi. La partita inizia in ritardo, ammesso possa davvero iniziare, perché da fuori dallo stadio arrivano dei fumogeni e così con l’aria cupa i giocatori sono stati costretti a restare negli spogliatoi e l’incontro non è potuto iniziare regolarmente alle ore 21. Seguiranno aggiornamenti.

21.35 – La partita inizierà alle ore 21.45, dopo dieci minuti di riscaldamento.