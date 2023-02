A che ora cantano i Depeche Mode stasera a Sanremo 2023? Orario preciso

A che ora suonano i Depeche Mode a Sanremo 2023 stasera? Scopriamolo insieme con l’indicazione sull’orario preciso in cui potremo ammirare l’esibizione della band straniera che è super ospite di questa finale. Gli artisti inglesi, leader della musica elettronica, saliranno sul palco dell’Ariston per far ballare il pubblico e gli spettatori da casa. Lo faranno questa sera, sabato 11 febbraio, alle ore 21.59 così come comunicato nella scaletta ufficiale della Rai dell’ultima puntata della kermesse.